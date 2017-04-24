24.04.2017 | 17:02

На портал «ПензаИнформ» пришла жалоба, в ней сообщили, что на Дзержинского, 15а, рушится козырек крыши над подъездом. Найти проблемный участок не составило труда. Плита на самом деле в аварийном состоянии. В трещинах обнажилась арматура.

«Скоро рухнет на голову! Деньги платим, а никто ничего не делает!» - возмутился местный житель Федор Александрович.

Мужчина имеет полное право жить в безопасности, а козырек уверенности в этом не прибавляет. Люди рассказали, что куски конструкции регулярно вываливаются.

Даже микроскопическим осколком получить по макушке неприятно, а уж целым куском плиты тем более, это может закончиться уголовным делом. Вряд ли управляющей компании оно нужно.

В сообщении автор писал, что в организацию звонить бесполезно. Журналисты 11 канала решили пожаловаться в управление жилищно-коммунального хозяйства.