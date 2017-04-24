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Из жизни | Козырек над подъездом в доме на Дзержинского может рухнуть

24.04.2017|17:02
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На портал «ПензаИнформ» пришла жалоба, в ней сообщили, что на Дзержинского, 15а, рушится козырек крыши над подъездом. Найти проблемный участок не составило труда. Плита на самом деле в аварийном состоянии. В трещинах обнажилась арматура.

«Скоро рухнет на голову! Деньги платим, а никто ничего не делает!» - возмутился местный житель Федор Александрович.

Мужчина имеет полное право жить в безопасности, а козырек уверенности в этом не прибавляет. Люди рассказали, что куски конструкции регулярно вываливаются.

Даже микроскопическим осколком получить по макушке неприятно, а уж целым куском плиты тем более, это может закончиться уголовным делом. Вряд ли управляющей компании оно нужно.

В сообщении автор писал, что в организацию звонить бесполезно. Журналисты 11 канала решили пожаловаться в управление жилищно-коммунального хозяйства.

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Гость|24.04.2017 18:37|

Не боись, рухнет - поднимем.

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