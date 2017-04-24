24.04.2017 | 16:35

Жалобы жителей улицы Фурманова были услышаны. Дерево возле дома № 11 спилили.

Напомним: автовладельцы и просто неравнодушные граждане просили удалить старое и опасное насаждение. Местная жительница рассказывала, как она переживает за сохранность своего автомобиля, который приходится парковать под зеленым исполином. Горожане боялись проходить под ветками.

Сейчас совсем другая картина: коммунальщики отреагировали на сюжет, вышедший в конце зимы. Туда приехала вышка, люди с пилами удалили верхнюю наклоненную часть, оставив нижнюю.

Можно было бы срезать все, а на месте старого дерева посадить молодое и ровное. Но в любом случае теперь стало гораздо безопаснее.