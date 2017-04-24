Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|24 апр 2017|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  60.85  |  $  56.08
 

Из жизни | Коммунальщики спилили опасное дерево на улице Фурманова

24.04.2017|16:35
Печать

Жалобы жителей улицы Фурманова были услышаны. Дерево возле дома № 11 спилили.

Напомним: автовладельцы и просто неравнодушные граждане просили удалить старое и опасное насаждение. Местная жительница рассказывала, как она переживает за сохранность своего автомобиля, который приходится парковать под зеленым исполином. Горожане боялись проходить под ветками.

Сейчас совсем другая картина: коммунальщики отреагировали на сюжет, вышедший в конце зимы. Туда приехала вышка, люди с пилами удалили верхнюю наклоненную часть, оставив нижнюю.

Можно было бы срезать все, а на месте старого дерева посадить молодое и ровное. Но в любом случае теперь стало гораздо безопаснее.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!