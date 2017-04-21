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Из жизни | Пензячка недовольна недавно установленной дверью

21.04.2017|17:51
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Пензячка Валентина Михеева начала ремонт в собственной квартире неудачно. Пенсионерка планировала привести в порядок коридор и, прежде чем поклеить обои, обратилась в фирму по установке дверей. Мало того что свой заказ Валентине Федоровне пришлось ждать почти месяц, так и качеством выполненных работ горожанка осталась недовольна. Хотя замерщик компании, с которой она заключила договор, обещал учесть все пожелания клиентки.

За новую дверь Валентина Федоровна отдала почти 13 000 рублей. Это вся ее пенсия. Но у горожанки есть претензии к порогу, а кроме того, отваливается наличник, дверные петли некачественные. Кстати, представители фирмы не отказываются от своих обязательств и готовы все исправить. Вот только точные сроки назвать не могут.

В Пензенском союзе потребителей пенсионерке посоветовали обратиться в суд. Однако для 76-летней женщины это удар по нервной системе, и она надеется, что фирма по установке дверей в ближайшее время все исправит.

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Гость|21.04.2017 19:18|

рома из дурдома

Гость|21.04.2017 19:29|

Самый опасный контингент из клиентов Бабушка-божий одуванчик,все им не так. Расторгайте договор, подарите дверь и бегите!!!

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