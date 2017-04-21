21.04.2017 | 17:05

На Рахманинова, 7, содрогнулись от ужаса, когда утром вышли из комнат на общей кухне. Второй подъезд пятиэтажки был залит темной густой жидкостью.

«Здесь было просто море. С пятого на четвертый капало», - пожаловалась местная жительница Тамара.

Ее соседка Наталья пыталась стереть со стены слово «Долг». Именно оно с нецензурным обращением к конкретному человеку навело на мысль о коллекторах.

На Рахманинова, 7, есть люди, которым приходится брать деньги взаймы. Поскольку на пятом этаже, залитом сильнее всего, такой человек имеется, жильцы тут же стали выпытывать информацию у него. По словам Тамары, он с помощью квитанций доказал, что погасил долги. Но представители микрофинансовых организаций все равно приходили с разборками.