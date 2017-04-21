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Из жизни | Коллекторы залили подъезд на Рахманинова черной краской

21.04.2017|17:05
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На Рахманинова, 7, содрогнулись от ужаса, когда утром вышли из комнат на общей кухне. Второй подъезд пятиэтажки был залит темной густой жидкостью.

«Здесь было просто море. С пятого на четвертый капало», - пожаловалась местная жительница Тамара.

Ее соседка Наталья пыталась стереть со стены слово «Долг». Именно оно с нецензурным обращением к конкретному человеку навело на мысль о коллекторах.

На Рахманинова, 7, есть люди, которым приходится брать деньги взаймы. Поскольку на пятом этаже, залитом сильнее всего, такой человек имеется, жильцы тут же стали выпытывать информацию у него. По словам Тамары, он с помощью квитанций доказал, что погасил долги. Но представители микрофинансовых организаций все равно приходили с разборками.

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Гость|21.04.2017 19:40|

Урок для всех.

Гость|21.04.2017 19:44|

Берите больше,вас резать надо как баранов,раз не отдаете долги!

Гость|21.04.2017 19:58|

Когда вернут высшую меру??? Для коллекторов в первую очередь!!!

Имя: Гость
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