20.04.2017 | 17:02

Тротуар на четной стороне Пролетарской оставляет желать лучшего. Вдоль бордюра словно оборонительный вал насыпан. В части пересечения улицы с Дзержинского пешеходная зона будто измята строительными машинами.

«Она никогда не была в хорошем состоянии, а тут недавно еще и кабель прокладывали», - рассказал один из прохожих.

Журналисты 11 канала попытаются выяснить, какая именно организация тянула коммуникации вдоль тротуара и по какой причине до сих пор не восстановлены ни газон, ни дорожка для пешеходов.