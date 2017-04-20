Тротуар на четной стороне Пролетарской оставляет желать лучшего. Вдоль бордюра словно оборонительный вал насыпан. В части пересечения улицы с Дзержинского пешеходная зона будто измята строительными машинами.
«Она никогда не была в хорошем состоянии, а тут недавно еще и кабель прокладывали», - рассказал один из прохожих.
Журналисты 11 канала попытаются выяснить, какая именно организация тянула коммуникации вдоль тротуара и по какой причине до сих пор не восстановлены ни газон, ни дорожка для пешеходов.
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую
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