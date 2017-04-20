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Из жизни | Коммунальщики замуровали кошек в подвале дома на Луначарского

20.04.2017|16:45
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Жители дома № 53 на улице Луначарского переживают за судьбу бродячих кошек. По словам горожан, на окна подвала коммунальщики больше 20 дней назад установили решетки. А усатые-полосатые остались внутри.

Обычно коммунальщики устанавливают решетки, для того чтобы защитить от когтей животных теплоизоляционный слой труб. Но при этом кошек из подвала депортируют. А тут наоборот - их оставили внутри. Любители живой природы считают, что нужно не просто выпустить сидельцев на свободу, но и обеспечить им беспрепятственный вход в подвал. С трубами ничего не случится.

«Это такая ерунда, они дерут кору на деревьях. Куда же кошкам прятаться от дождя?» - отметила пензячка.

За время съемки сюжета, несмотря на бесконечные «кис-кис» от людей, кошки так и не показались. Увидели журналисты их только на экране телефона.

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Гость|20.04.2017 18:21|

Нет уж их там!!! Сдохли !!!

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