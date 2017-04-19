19.04.2017 | 17:08

Жительница дома № 7 на улице Фурманова Татьяна Борисовна намерена убить сразу двух зайцев: и облагородить дом, и отвадить от него наркоманов. Те регулярно ищут в укромных отверстиях так называемые закладки - пакетики с запрещенными веществами.

«Они проковыряли весь асфальт», - пожаловалась Татьяна Борисовна.

Женщина показала съемочной группе 11 канала дыры на дорожке, которые проделали закладчики. Неизвестные вынули довольно большой кусок асфальта, чтобы спрятать свой товар.

Однажды бдительные соседи сообщили куда следует о том, что кто-то засунул в отверстие пакетик с дурманом. Тогда полицейские проверили информацию.

«Говорят, что нашли в подъезде. В полу очень много мелких дыр, их нужно заделывать», - заявила Татьяна Борисовна.

Это долг управляющей компании. Тогда и закладки негде будет оставлять, и вода в подвал уже не попадет.