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Из жизни | Пензенские коммунальщики пожаловались на неблагодарный труд

18.04.2017|18:04
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Коммунальщики приводят в порядок улицы Пензы. Многие из них приезжают из сел на заработки. Между делом они рассказали о трудностях профессии.

«Работа очень тяжелая и малооплачиваемая, но нам деваться некуда. Водители, которые проезжают мимо, обзывают нас как хотят», - пожаловалась жительница области Наталья Владимировна.

Немногие ценят труд рабочих. Порой только уберешь участок, опять набросают мусора.

Журналисты поинтересовались, почему на улицах в основном трудятся представительницы прекрасного пола. Зимой снег убирать, весной тонны грязи с песком, летом грузить опиленные деревья. Работа неженская.

«Есть у нас и мужчины - четыре человека. Кроме того, работают трактористы», - заметила Наталья Владимировна.

Женщина рассказала, что сейчас трудится почти без выходных, чтобы за короткое время очистить Пензу. Главное, чтобы коренные горожане ценили чужой труд и не бросали мусор на дорогу.

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