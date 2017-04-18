18.04.2017 | 18:04

Коммунальщики приводят в порядок улицы Пензы. Многие из них приезжают из сел на заработки. Между делом они рассказали о трудностях профессии.

«Работа очень тяжелая и малооплачиваемая, но нам деваться некуда. Водители, которые проезжают мимо, обзывают нас как хотят», - пожаловалась жительница области Наталья Владимировна.

Немногие ценят труд рабочих. Порой только уберешь участок, опять набросают мусора.

Журналисты поинтересовались, почему на улицах в основном трудятся представительницы прекрасного пола. Зимой снег убирать, весной тонны грязи с песком, летом грузить опиленные деревья. Работа неженская.

«Есть у нас и мужчины - четыре человека. Кроме того, работают трактористы», - заметила Наталья Владимировна.

Женщина рассказала, что сейчас трудится почти без выходных, чтобы за короткое время очистить Пензу. Главное, чтобы коренные горожане ценили чужой труд и не бросали мусор на дорогу.