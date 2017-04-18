18.04.2017 | 17:55

Несколько лет назад тротуар в начале проспекта Победы полностью заменили: уложили асфальт и новые бордюры. Но в идеально ровном состоянии покрытие продержалось недолго, потому что коммунальщики стали то там, то тут копать. Сейчас видны многочисленные заплатки и куски голого газона - следы земляных работ.

А недавно там появился провал. Видимо, почва просела, а может, произошла новая утечка на глубине. Некоторые прохожие стараются держаться от опасного места подальше.

«Здесь без конца что-то роют! Наверное, радиации много, вот и провалилось», - решила одна из прохожих.

Кстати, это не первый провал на проспекте Победы. Всего в нескольких сотнях метров оттуда в 2015 году появилась еще одна дыра. Тогда люди рассказывали, что коммунальщики сработали оперативно - приехали, поставили ограждения, натянули ленточки. Но ждать ремонта асфальта пришлось долго.

«Больше месяца. Я хожу здесь каждый день», - заметил пожилой пензенец.

Похожие дыры люди замечали и в других местах: на улице Карпинского, проспекте Строителей. Обычно после выхода в эфир 11 канала критических материалов на место выезжала техника.