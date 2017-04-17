17.04.2017 | 16:13

На Ульяновской, 25, началась война. Не все ее участники были готовы к освещению событий, поэтому лица по их просьбе съемочная группа 11 канала показывать не стала.

В осадном положении находятся владельцы квартиры на первом этаже. Жилье им досталось в ветхом состоянии. Новые хозяева попытались внести изменения.

«Я обратилась в управляющую компанию, там сказали, что стена аварийная, ее нужно менять. Пришли, снесли, начали устанавливать новую. И тут началось», - рассказала владелица квартиры.

Противником стал житель квартиры с другого этажа. Он случайно увидел, как ломают перегородку, отделяющую малосемейку от общего коридора. Вообразил, что стена капитальная, и начал бороться за сохранение здания.

Работы по возведению перегородки - максимум на день. Но завершить ее мастера никак не могут. Приходится противостоять налетам. Участкового уже вызывали неоднократно.