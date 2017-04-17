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Из жизни | Пензячка получила сотрясение мозга из-за упавшей березовой ветки

17.04.2017|18:40
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На Западной Поляне деревья - ровесники домов. Если кирпичные строения еще стоят, то многие зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии. Например, на Мира, 6, ветви нависли прямо над тротуаром.

«Они висят года полтора, люди обходят это место стороной. Заявку в управляющую компанию уже делали», - сообщила местная жительница Валентина Александровна.

Но время идет, а рабочих с пилами люди не видят. Женщина не понимает, неужели коммунальщики, отвечающие за территорию, не опасаются наказания, если произойдет несчастный случай с кем-то из прохожих.

Кстати, слова пензячки про возможные травмы прохожих из-за падающих веток не на пустом месте. Сама Валентина Александровна однажды пострадала.

«Был сильный ветер, я высунулась в окно, чтобы посмотреть, идет дождь или нет, и почувствовала удар по голове. Оказалось, упал большой сучок от березы», - рассказала пензячка.

В больнице зафиксировали сотрясение мозга. Женщине понадобилось лечение. Правда, в суд она не пошла. Теперь жалеет: возможно, после иска на опасные деревья стали бы обращать внимание.

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Гость|17.04.2017 18:58|

В поселке Монтажном вдоль дороги сухих берез огромное количество. Уже убило пенсионерку из Заречного. Писали жалобу, сказали денег на их спил нет.

Гость|17.04.2017 19:12|

Гость писал(a):

В поселке Монтажном вдоль дороги сухих берез огромное количество. Уже убило пенсионерку из Заречного. Писали жалобу, сказали денег на их спил нет.
Некогда, тут вряд вряд бюджетные средства распилить а вы про какие то деревья . Вам надо вы и пилите.

Имя: Гость
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