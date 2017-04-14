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Из жизни | Жители дома на проспекте Строителей недовольны управляющей компанией

14.04.2017|16:11
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У жителей дома № 30 на проспекте Строителей накопилась масса претензий к управляющей компании. Люди решили попробовать организовать ТСЖ.

«Домом нашим практически не занимаются, приписывают различные расходы», - пояснила пензячка Ольга Пигалова.

Она хочет добиться установки новых лавочек, забора вместо вкопанных покрышек, покраски подъездов и много чего еще. Но на это нужны деньги. Несмотря на то что дом большой, многоподъездный, средств на его обслуживание почему-то вечно не хватает.

«На нашем доме минус 770 000 рублей. На все наши требования говорят: денег нет. С должниками не работают», - констатировала Ольга.

Активистка организовывала собрание собственников квартир, чтобы на нем провести голосование по вопросу смены управляющей компании или вовсе перехода к ТСЖ. Только пока желаемого она не достигла.

«Я расклеивала объявления, а их сразу же срывали», - пожаловалась горожанка.

Опыт других домов подсказывает, что сменить форму управления будет непросто. Как правило, коммунальщики неохотно отдают документацию на дом, даже если все законные требования инициативной группой выполнены.

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