Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|14 апр 2017|19:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+6oC
Завтра | Дождь |
  59.78  |  $  56.29
 

Из жизни | На пензенских улицах начали продавать подснежники

14.04.2017|17:15
Печать

На пензенских улицах начали продавать подснежники. Теперь за этими цветами необязательно идти в лес, их можно вырастить самим.

На самом деле фиолетовые цветы называются «сон-трава» или «прострел раскрытый». Но народное имя прилипло к ним, ведь растения начинают появляться, когда снег еще не сошел.

Они охраняются законом, за сбор редких растений в лесу могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.

Сон-трава распустилась не только на клумбах любителей этих цветов. Продавец Галина Романовна видела их на опушках, когда бродила в поисках первых грибов.

Но грибов пока нет, зато прострелы выросли. В прошлом году их в Пензе начали продавать на неделю позже.

0
0
0
0
Гость|14.04.2017 19:02|

Галина Романовна видела их на опушках, когда бродила в поисках первых грибов.

А скелетов она там не видела ?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!