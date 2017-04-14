14.04.2017 | 17:15

На пензенских улицах начали продавать подснежники. Теперь за этими цветами необязательно идти в лес, их можно вырастить самим.

На самом деле фиолетовые цветы называются «сон-трава» или «прострел раскрытый». Но народное имя прилипло к ним, ведь растения начинают появляться, когда снег еще не сошел.

Они охраняются законом, за сбор редких растений в лесу могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей.

Сон-трава распустилась не только на клумбах любителей этих цветов. Продавец Галина Романовна видела их на опушках, когда бродила в поисках первых грибов.

Но грибов пока нет, зато прострелы выросли. В прошлом году их в Пензе начали продавать на неделю позже.