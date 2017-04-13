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Из жизни | На проспекте Победы появился остановочный павильон нового образца

13.04.2017|16:47
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На одной стороне проспекта Победы остановка старого образца, на другой - нового. Появилась она недавно взамен павильона, совмещенного с торговой точкой, так как теперь такой симбиоз объявлен вне закона.

Киоски отдельно, остановки отдельно, говорят чиновники. Не все с этим согласны, но в целом реакция пензенцев на такую конструкцию из металла и пластика одобрительная.

«Я считаю, новый дизайн лучше, только вот испортят», - посетовала горожанка.

«Хорошая остановка, спрятаться от дождя можно», - заметила другая.

«А мне с торговым павильоном нравилась больше. Можно было зайти и купить лимонад», - поделилась третья.

Не нравится пензенцам то, что площадка частично засыпана щебнем. Остальное пространство в песке, он остался, после того как оттуда убрали прежнее покрытие.

«Нужно заасфальтировать или плитку положить», - предложил прохожий.

В любом случае павильон с таким дизайном, судя по опросу, пензенцам кажется удачнее, чем тот, о котором журналисты программы «Служба 11» рассказывали на днях. Он установлен чуть дальше по проспекту Победы.

Кстати, новую остановку уже обклеили, а другую расписали. Журналисты обратили внимание и на то, что там обычный пластик, причем не очень хорошо закрепленный. Впрочем, опыт прошлых лет показал: если есть желание что-то разбить, то хулиганы справляются даже с антивандальным стеклом.

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Гость|13.04.2017 18:49|

Самая важная проблема Пензы - заменить нормальные остановки на одноразовые. В остальном Пенза европейский город.:)

Гость|13.04.2017 18:52|

Это кто такое придумал ? Да вот вам и показатель местных идиотов . Лучше не могут . Позор чуханам .

Гость|13.04.2017 19:18|

Меняют на новые это хорошо, но как обычно довести до норм наверно желания нет.

На этих новых остановках отсутствует почти всё:

1. Наименование/название остановки

2. Табличка с информацией об общественном транспорте и схемы движения транспорта

3. Урна для мусора

4. И выделенное место для рекламы и объявлений

И ЭТО ПО ВСЕЙ ПЕНЗЕ, Управление транспорта и связи г. Пензы это не видит или не знает?

Гость|13.04.2017 19:19|

Гав#о ,а не остановочный павильон... даже на вид очень хлипко и недолговечно..

Гость|13.04.2017 19:33|

Это творение трудно назвать остановкой.Более подходит название ограждение с козырьком.В бубен надо дать тому,кто творение Скакова,чуть отретушированное выдают за своё.

Гость|13.04.2017 19:35|

Какие идиоты зарабатывают на этих инсталляция? Никчёмные и пустые. Подумали бы о горожанах.

Гость|13.04.2017 19:35|

Бабло вложено откаты получены. Разобьют ещё выделят и откатят. Ничего нового схема старая.

Гость|13.04.2017 19:38|

И ЭТО ПО ВСЕЙ ПЕНЗЕ, 

Это называется позор Мэру , позор Губернатору. Фото этого уродства отпралили на сайт правительства РФ. Вот они на пару ждунами будут . Будут ждать автобусы которые хотят ограничить во времени их работы .

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