13.04.2017 | 16:47

На одной стороне проспекта Победы остановка старого образца, на другой - нового. Появилась она недавно взамен павильона, совмещенного с торговой точкой, так как теперь такой симбиоз объявлен вне закона.

Киоски отдельно, остановки отдельно, говорят чиновники. Не все с этим согласны, но в целом реакция пензенцев на такую конструкцию из металла и пластика одобрительная.

«Я считаю, новый дизайн лучше, только вот испортят», - посетовала горожанка.

«Хорошая остановка, спрятаться от дождя можно», - заметила другая.

«А мне с торговым павильоном нравилась больше. Можно было зайти и купить лимонад», - поделилась третья.

Не нравится пензенцам то, что площадка частично засыпана щебнем. Остальное пространство в песке, он остался, после того как оттуда убрали прежнее покрытие.

«Нужно заасфальтировать или плитку положить», - предложил прохожий.

В любом случае павильон с таким дизайном, судя по опросу, пензенцам кажется удачнее, чем тот, о котором журналисты программы «Служба 11» рассказывали на днях. Он установлен чуть дальше по проспекту Победы.

Кстати, новую остановку уже обклеили, а другую расписали. Журналисты обратили внимание и на то, что там обычный пластик, причем не очень хорошо закрепленный. Впрочем, опыт прошлых лет показал: если есть желание что-то разбить, то хулиганы справляются даже с антивандальным стеклом.