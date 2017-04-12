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Из жизни | Рядом с остановкой «Детская библиотека» угрожающе повисла ветка

12.04.2017|16:45
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Аварийное дерево на остановке «Детская библиотека» навеяло пензенцу Валерию мысли об искусстве. При виде угрожающе висящей ветки мужчина вспомнил известное в литературных и театральных кругах выражение.

«Это как ружье, которое должно обязательно выстрелить», - заметил горожанин.

Валерий по-своему пересказывает мысль Антона Павловича Чехова. Друг драматурга приводит это выражение в своих воспоминаниях: «Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружье, во второй или третьей главе оно должно непременно выстрелить».

Согласно размышлениям Валерия, сейчас аварийная ветка - действующая фигура первой главы, ведь сучок висит. Но положение его неустойчивое.

«Здесь же ходят люди, дети. Ветка может упасть в любой момент», - заявил Валерий.

То есть финал по времени непредсказуем. Ветка рухнет тогда, когда ей вздумается. Сучок не единственный в подвешенном состоянии, на деревьях за остановочным павильоном на улице Кирова таких полно.

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