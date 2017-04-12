12.04.2017 | 16:18

По 4-му проезду Терновского пензенцы идут за здоровьем (путь лежит в районную больницу), но оно только ухудшается. Известно, что улучшить состояние могут хорошие эмоции. Только откуда им взяться при виде стихийной свалки вокруг.

«Идут люди и бросают мусор по дороге. Здесь уже давно такая ситуация», - рассказали местные жители.

Дорога делит 4-й проезд Терновского на две половины: на первой поработал дворник управляющей компании, на второй царит бытовой хаос. На одной стороне лежат набитые мусором мешки. Напротив пустырь: невырубленные кусты, прошлогодний бурьян и отходы. Копились, видимо, не один сезон.