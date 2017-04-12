12.04.2017 | 14:38

В программе «Служба 11» уже рассказывали об исчезновении остановки на проспекте Победы. Вместо павильона там появился стул.

Спустя несколько дней смонтировали новую остановку. Только вместо радости у пензенцев другие эмоции.

«Это дачная остановка! Откуда ее взяли?» - возмутился один из прохожих.

«Раньше был хороший павильон», - добавила его спутница.

«Мне кажется, нормальная остановка», - решила молодая пензячка.

Горожане обращают внимание и на странный вид плиты, на которой стоит конструкция. Она неровная, с торчащей арматурой, которую покрасили серебряной краской. У пассажиров претензии не только к дизайну павильона, но и к качеству монтажных работ. Верхушка погнута, как и некоторые из ребер жесткости.