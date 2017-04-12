В программе «Служба 11» уже рассказывали об исчезновении остановки на проспекте Победы. Вместо павильона там появился стул.
Спустя несколько дней смонтировали новую остановку. Только вместо радости у пензенцев другие эмоции.
«Это дачная остановка! Откуда ее взяли?» - возмутился один из прохожих.
«Раньше был хороший павильон», - добавила его спутница.
«Мне кажется, нормальная остановка», - решила молодая пензячка.
Горожане обращают внимание и на странный вид плиты, на которой стоит конструкция. Она неровная, с торчащей арматурой, которую покрасили серебряной краской. У пассажиров претензии не только к дизайну павильона, но и к качеству монтажных работ. Верхушка погнута, как и некоторые из ребер жесткости.
Такой порнографии даже при пашкове не было , позор какой то, а ещё хотят до уровня Европы дорасти скорее до Гондураса скатимся ....