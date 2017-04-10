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Из жизни | В парке Белинского неизвестные вывалили огромную кучу мусора

10.04.2017|15:39
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Зрители 11 канала сообщили, что на территории парка имени Белинского, в нескольких шагах от педагогического института, выросла громадная куча из мешков с кирпичами, обломками кафеля.

Поначалу возникло предположение, что там выравнивают площадку под возведение какого-нибудь объекта. Но это маловероятно, потому что край обрыва находится в двух шагах.

Люди рассмотрели среди тюков обрывки линолеума, канализационные трубы, старые паласы. То есть явно кто-то сделал капитальный ремонт и вывалил пару грузовиков хлама прямо в парке. Сотрудники зоны отдыха ужаснулись масштабам.

«Очень обидно, когда видишь такое. Ведь никто не будет сваливать мусор у себя во дворе», - посетовала заместитель директора ЦПКиО им. В. Г. Белинского Ирина Ерина.

Как же туда попали эти мешки? Внизу частный сектор. Его жильцы вряд ли потащили бы в гору на собственной спине тяжелый груз. Подъездных путей нет, только так называемые козьи тропы. Следы колес просматриваются от территории педагогического института. Другой возможности въехать-выехать на том участке не существует.

В педагогическом институте от причастности к случившемуся открестились. Остается еще версия: мусор с вертолета скидывали неизвестные летчики, только тогда мешки разорвались бы, а весь парк покрылся бы строительной пылью.

Руководство зоны отдыха сообщило о ЧП в администрацию Ленинского района.

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