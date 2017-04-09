09.04.2017 | 13:13

Пенсионерка с улицы Вяземского, 39, пожаловалась на жителя соседнего здания. Он решил устроить парковку для своего «железного коня» прямо под окнами ее дома.

«Мужчина привез на КамАЗе мусор, свалил его. Я подбежала и стала ругаться», - рассказала пензячка Клавдия Григорьевна.

В итоге идея создания парковки так и осталась нереализованной. Территорию удалось отстоять.

«Женщины подбежали и стали возникать. Мы сказали автовладельцу: «Убирай булыжники». Я и сама пыталась их унести, но они неподъемные», - посетовала Клавдия Григорьевна.

Так и остались на газоне строительные отходы. Жалко, говорит пенсионерка, ведь можно было украсить территорию. Кроме того, убрать хлам нужно еще по одной причине: коммуникации рядом.

«Здесь проходит теплотрасса», - пояснила пензячка.

Где теперь паркуется мужчина, Клавдия Григорьевна не знает. Она больше ни разу не видела ни автомобиль, ни его владельца.