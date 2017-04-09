Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|9 апр 2017|14:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  60.57  |  $  56.92
 

Из жизни | Житель улицы Вяземского устроил парковку на газоне

09.04.2017|13:13
Печать

Пенсионерка с улицы Вяземского, 39, пожаловалась на жителя соседнего здания. Он решил устроить парковку для своего «железного коня» прямо под окнами ее дома.

«Мужчина привез на КамАЗе мусор, свалил его. Я подбежала и стала ругаться», - рассказала пензячка Клавдия Григорьевна.

В итоге идея создания парковки так и осталась нереализованной. Территорию удалось отстоять.

«Женщины подбежали и стали возникать. Мы сказали автовладельцу: «Убирай булыжники». Я и сама пыталась их унести, но они неподъемные», - посетовала Клавдия Григорьевна.

Так и остались на газоне строительные отходы. Жалко, говорит пенсионерка, ведь можно было украсить территорию. Кроме того, убрать хлам нужно еще по одной причине: коммуникации рядом.

«Здесь проходит теплотрасса», - пояснила пензячка.

Где теперь паркуется мужчина, Клавдия Григорьевна не знает. Она больше ни разу не видела ни автомобиль, ни его владельца.

0
0
0
0
Гость|09.04.2017 13:59|

Таких козлов по всему городу море.Паркуются где хотят,везут во дворы строительные отходы и засыпают ими то,что осталось от газонов.Менты,гайцы,администрация безмолствует.НАДО ЗА ЭТО ШКУРИТЬ,ШКУРИТЬ,ШКУРИТЬ.Наше быдло только на это реагирует.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!