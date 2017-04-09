Пенсионерка с улицы Вяземского, 39, пожаловалась на жителя соседнего здания. Он решил устроить парковку для своего «железного коня» прямо под окнами ее дома.
«Мужчина привез на КамАЗе мусор, свалил его. Я подбежала и стала ругаться», - рассказала пензячка Клавдия Григорьевна.
В итоге идея создания парковки так и осталась нереализованной. Территорию удалось отстоять.
«Женщины подбежали и стали возникать. Мы сказали автовладельцу: «Убирай булыжники». Я и сама пыталась их унести, но они неподъемные», - посетовала Клавдия Григорьевна.
Так и остались на газоне строительные отходы. Жалко, говорит пенсионерка, ведь можно было украсить территорию. Кроме того, убрать хлам нужно еще по одной причине: коммуникации рядом.
«Здесь проходит теплотрасса», - пояснила пензячка.
Где теперь паркуется мужчина, Клавдия Григорьевна не знает. Она больше ни разу не видела ни автомобиль, ни его владельца.
Таких козлов по всему городу море.Паркуются где хотят,везут во дворы строительные отходы и засыпают ими то,что осталось от газонов.Менты,гайцы,администрация безмолствует.НАДО ЗА ЭТО ШКУРИТЬ,ШКУРИТЬ,ШКУРИТЬ.Наше быдло только на это реагирует.