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Из жизни | Пензенцы привыкли к стихийной свалке на улице Леонова

09.04.2017|13:57
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Техническое здание коммунальщиков, словно магнит, притягивает мусор. Почему именно там его бросают, загадка. В ближайших дворах есть мусорные контейнеры, но люди несут пакеты, бутылки и прочий хлам именно туда. Это нелогично, но уже привычно, говорят прохожие.

«Сколько я живу, мусор лежит здесь всегда. Все зависит от людей. Например, я внуку не разрешаю ничего бросать», - рассказала пензячка.

Один местный житель, пожелавший остаться инкогнито, обратил внимание на то, что творится возле железной дороги. В зарослях кустарника навели такой «порядок», что до сих пор неприятно смотреть.

«Все гниет с осени», - пояснил горожанин.

Кстати, в кустах на Леонова журналисты обнаружили предмет, издали очень похожий на гроб. Оказалось, это перевернутый вверх дном диван без ножек.

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Гость|09.04.2017 15:28|

Там свиньи живут

Имя: Гость
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