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Из жизни | Пензячка вынуждена оплачивать комуслуги за пустую квартиру

06.04.2017|16:58
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Владелица комнаты на общей кухне на Калинина, 110а, Мария Колесник вынуждена платить за услуги, которыми не пользуется. В ноябре прошлого года она переехала из этого тесного жилья в полноценную квартиру.

«Здесь у нас никто не прописан, никто не проживает, а с меня берут деньги за коммунальные услуги. Я приносила справки, что жильцов и квартирантов здесь нет, но квитанции приходят», - рассказала Мария Колесник.

Только в Горводоканале сразу перестали начислять суммы за пустую комнату. А вот с энергетиками и газовиками почему-то возникли проблемы.

«У меня квартира на улице Бийской, там и плачу за коммунальные услуги. Получается, что я проживаю в двух местах», - возмутилась женщина.

Вот любопытный нюанс: суммы за услуги в полноценной квартире намного меньше, чем в комнате на общей кухне, потому что приборов учета на Калинина нет. Начисляют по нормативу.

«На Бийской я плачу за свет 160 рублей, а за пустую комнату 400. Я прошу ее опечатать, потому что не собираюсь туда пускать квартирантов. Планирую продать комнату», - подытожила Мария Колесник.

Содержание жилья, капремонт и отопление - за это женщина отдает деньги не раздумывая. Но не платить за свет, газ и воду в пустой жилплощади позволяет закон.

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Гость|06.04.2017 19:02|

Хватит жиреть- отдай бомжам!

Имя: Гость
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