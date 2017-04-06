06.04.2017 | 16:28

Пустые площади - не меньше 600-700 кв. метров - пылятся в бывшем общежитии на Набережной Реки Пензы, 3а, корпус г. Муниципалитет принял здание на баланс, несколько десятков комнат жители оформили в собственность. Но выяснилось, что 9 или 11 штук, а также залы никому не нужны.

«Здесь были мастерские, поэтому площади комнат очень большие», - отметила старшая по дому Оксана Белавина.

Факт всплыл, когда жильцы стали заключать контракт с ресурсоснабжающими организациями. Нужно ставить счетчики, составлять договор с собственниками. Выяснилось: одна комната пустует, вторая, третья, десятая. Бывший тренажерный зал с санузлом тоже бесхозный.

«Здесь была раздевалка для спортсменов», - уточнила Оксана Белавина.

Активисты уже сообщили в администрацию города о том, что в здании полным-полно квадратных метров для нуждающихся. Добились решения о комиссионном обследовании. Но это важное для всех жильцов дело дважды срывалось из-за неявки чиновников - или УЖКХ, или управления муниципального имущества.

В итоге люди все еще вынуждены оплачивать счета по нормативам, что очень дорого. А бездомные очередники лишены шанса заселиться в пустые комнаты.