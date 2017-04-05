05.04.2017 | 16:48

Жители улицы Солдатской долго мирились с отсутствием проезжей части и тротуара, но в 2017 году устали месить грязь.

«В 1999-м здесь положили асфальт, но потом неподалеку стали строить коттеджи, и грузовики разбили всю дорогу», - пожаловалась горожанка Мария Арсентьевна.

В самом плачевном состоянии оказался участок от пересечения с Новогражданской до Угловой. В ямы население насыпало битого кирпича, щебня. К домам ведут настилы из листов фанеры, досок.

«По дороге детей водят в садик и школу, а здесь непролазная грязь! Машины проезжают прямо по ногам!» - возмутилась Антонина Николаевна.

Люди посылали запросы депутату по округу, в администрацию, но в 2017 году в программе «Безопасные и качественные дороги» Солдатская не значится. Ни копейки из выделенного на ремонт миллиарда с лишним на данную проезжую часть не направят.

Журналисты 11 канала попытаются узнать в мэрии, когда разбитая улица будет восстановлена и что для этого нужно сделать местным жителям.