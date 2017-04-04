Пензенское информационное агентство|18+|Среда|5 апр 2017|03:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-2oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  60.24  |  $  56.56
 

Из жизни | Пенсионерка не смогла добиться компенсации за затопленную квартиру

04.04.2017|18:19
Печать

Скоро исполнится год, с тех пор как затопило квартиру в доме № 111 на проспекте Победы. Причем площадь повреждения значительная. Пострадали ванная и кухня.

Первое время пензячка Вера Ивановна надеялась на то, что удастся договориться с соседями сверху и те компенсируют нанесенный ущерб. Кстати, их в момент ЧП, по словам женщины, дома не было. Текло все выходные, а потом перестало.

Что стало причиной аварии, пенсионерка так и не поняла, потому что сразу не сходила в квартиру этажом выше.

Вера Ивановна рассказала, что после четырех месяцев ожиданий компенсации она обратилась в суд и провела экспертизу, которая установила: квартира действительно была залита. Не исключено, что источник находился сверху. Но точно это определить уже нельзя. Времени много прошло.

Кстати, по данным пострадавшей стороны, у соседей квартира застрахована, поэтому вопрос можно было бы решить очень быстро, тем более что пенсионерка попросила всего 8 000 рублей.

Но потом в процессе добавились 6 000 рублей за экспертизу, 400 - за госпошлину. Тогда и появилась версия о том, что, возможно, вода пошла двумя этажами выше. Соответственно, те, кого пенсионерка считала виновниками, являются пострадавшими. Точку в этом запутанном и растянувшемся деле должен поставить суд.

0
0
0
0
Гость|04.04.2017 19:04|

А зачем она её затопила

Гость|04.04.2017 19:33|

На ударную её.

Гость|04.04.2017 20:26|

Ух ты пусть Ильину Даст

Гость|04.04.2017 20:27|

Ильин подсл там интереснее все

Гость|04.04.2017 20:32|

Гость писал(a):

Физику в школе все мимо проходили. Если вставлять пластиковый стояк а межъэтажный переход оставлять "гниль" то рано или поздно плита загуляет :
Раздел не подскажете? И какой класс.

Гость|04.04.2017 20:35|

резьбовое и клеевое соединение оксида железа с дюраль-алюминием(типа бронзой - некоторые ставят) или сталью

Гость|04.04.2017 20:37|

на самом деле - обычно - силами вупа от межэтажного гнилья наваривается кусок трубы с резьбой - далее пластик с фитингом. и так от этажа к этажу. в итоге боюсь сказать слово - как это называется с 9 этажей. Но постепенно.

Гость|04.04.2017 20:40|

три буквы в слове М первая и М последняя. С точки зрения владельца - " у меня пластик везде акромя канализации". А сточки зрения напора воды - " О какие переходы"

Гость|04.04.2017 20:43|

даже внутренний диаметр не соблюдается почти всегда. А потом 9й говорит - чёт хуже и хуже течет. Идем. 6 этаж. На стояке 1,5 дюйма у него дюймовка новая вверх пластик. Спрашиваем - а мне фирма делала. И весь сказ. Далее суд наверное. Но врятли. В следующий раз не пустит. Как и с батареями ЦГВО - параллельные посрезали все кому не лень.

Гость|04.04.2017 22:21|

Я знаю эту бабку,она раньше около магазина всегда торговала .

Гость|05.04.2017 00:26|

вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://bit.do/parasitu

Гость|05.04.2017 01:24|

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!