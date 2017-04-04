04.04.2017 | 18:19

Скоро исполнится год, с тех пор как затопило квартиру в доме № 111 на проспекте Победы. Причем площадь повреждения значительная. Пострадали ванная и кухня.

Первое время пензячка Вера Ивановна надеялась на то, что удастся договориться с соседями сверху и те компенсируют нанесенный ущерб. Кстати, их в момент ЧП, по словам женщины, дома не было. Текло все выходные, а потом перестало.

Что стало причиной аварии, пенсионерка так и не поняла, потому что сразу не сходила в квартиру этажом выше.

Вера Ивановна рассказала, что после четырех месяцев ожиданий компенсации она обратилась в суд и провела экспертизу, которая установила: квартира действительно была залита. Не исключено, что источник находился сверху. Но точно это определить уже нельзя. Времени много прошло.

Кстати, по данным пострадавшей стороны, у соседей квартира застрахована, поэтому вопрос можно было бы решить очень быстро, тем более что пенсионерка попросила всего 8 000 рублей.

Но потом в процессе добавились 6 000 рублей за экспертизу, 400 - за госпошлину. Тогда и появилась версия о том, что, возможно, вода пошла двумя этажами выше. Соответственно, те, кого пенсионерка считала виновниками, являются пострадавшими. Точку в этом запутанном и растянувшемся деле должен поставить суд.