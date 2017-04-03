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Из жизни | Дорога на улице Энгельса покрылась ямами

03.04.2017|18:16
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Забраться повыше на улице Энгельса хотят все, но мало у кого получается. Пешеходы вынуждены передвигаться по низине: тротуаров там нет.

«Ходим в болотных сапогах, но это мало помогает, нас все равно обливают», - рассказала местная жительница Ольга.

Почти вся дорога в ямах. Но особенно крупные, перекрывающие своей площадью ширину проезжей части, находятся возле дома № 33. Там даже машины притормаживают.

«Около года назад мне сообщали, что ремонт улицы пока не предусмотрен», - отметил пензенец Николай.

Кстати, почему-то местные жители - и новоселы, и старожилы - утверждают, что в прежние времена с дорогой не мучились.

«Говорят, раньше было лучше, вода уходила, потому что лежал песок. Улица была самая чистая», - заявили местные жители.

Люди вспомнили, что асфальт там появился лет 10-15 назад. Как это ни странно, именно с тех пор и начались проблемы.

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Гость|03.04.2017 19:18|

такая же ситуация с дорогой на ул. Батайской. АУ!!!!!Чиновники!!!!!!!Побывайте у нас.Может тоже дрогнет душа у вас,как и у нас.

Гость|03.04.2017 19:30|

Полное неуважение к Энгельсу, автору труда "Диалектика природы".

Гость|03.04.2017 19:31|

Что значит покрылась ямами? Сама вот так взяла и покрылась?

Гость|03.04.2017 20:01|

Когда строили саои дома и коттетдж , перекопали все родники. А вода она всегда выход найдет, вот и размывает дорогу. Там не дорогу делать надо, а инженерное сооружение - ливневку, очень дорогостоящее, для отвода грунтовых и родниковых вод. А до тех пор делать дорогу не имеет смысла.

Гость|03.04.2017 20:44|

да эта картина по всему городу

Гость|03.04.2017 20:53|

Проще написать те улицы где нет ям !

Гость|03.04.2017 20:55|

Список улиц, где нет ям:

1.

Конец списка.

Гость|03.04.2017 21:15|

На ул. Байдукова они и не пропадали никогда, слабо приехать и написать?

Гость|03.04.2017 21:27|

Зима была хорошей,в этом году ям гораздо меньше,да и латать их стали раньше.спасибо власти все диски целы;в прошлом году прокатку дисков не избежал)

Гость|04.04.2017 08:03|

А некоторые депутаты ямки призывают считать. Тут целые дороги нужно считать. Разворовали сначала все и дальше хотят.

Гость|04.04.2017 08:15|

Гость писал(a):

такая же ситуация с дорогой на ул. Батайской. АУ!!!!!Чиновники!!!!!!!Побывайте у нас.Может тоже дрогнет душа у вас,как и у нас.
На "можа " плохая надёжа .

Гость|04.04.2017 08:22|

Дорога на улице Энгельса покрылась ямами-не правильно вот как надо-ДОРОГИ НА УЛИЦАХ ПЕНЗЫ ПОКРЫЛИСЬ ЯМАМИ

Гость|04.04.2017 09:03|

Поднимите оплату адвокатам!

Всем подняли! Адвокаты нищают!

Гость|04.04.2017 10:42|

Тут всё понятно, дорогу построили не правильно, нет устройства отведения воды. Пока воду с дороги не отведёте, асфальт там лежать не будет

Гость|04.04.2017 11:56|

Смотрю все молчали,но как жильцы по улице Энгельса выступили (кстати молодцы)то сразу у всех проблема началась, почему раньше молчали?

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Имя: Гость
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