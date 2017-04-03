03.04.2017 | 18:16

Забраться повыше на улице Энгельса хотят все, но мало у кого получается. Пешеходы вынуждены передвигаться по низине: тротуаров там нет.

«Ходим в болотных сапогах, но это мало помогает, нас все равно обливают», - рассказала местная жительница Ольга.

Почти вся дорога в ямах. Но особенно крупные, перекрывающие своей площадью ширину проезжей части, находятся возле дома № 33. Там даже машины притормаживают.

«Около года назад мне сообщали, что ремонт улицы пока не предусмотрен», - отметил пензенец Николай.

Кстати, почему-то местные жители - и новоселы, и старожилы - утверждают, что в прежние времена с дорогой не мучились.

«Говорят, раньше было лучше, вода уходила, потому что лежал песок. Улица была самая чистая», - заявили местные жители.

Люди вспомнили, что асфальт там появился лет 10-15 назад. Как это ни странно, именно с тех пор и начались проблемы.