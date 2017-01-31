31.01.2017 | 18:09

Собаки, живущие на крыше старого дома на Бакунина, вовсе не безобидны. У всех, кто их замечает впервые, сразу возникает интерес. Те, кто живет и работает поблизости, уже ничему не удивляются. Им известно, как собаки попадают наверх.

«С другой стороны есть невысокие постройки, по ним животные и забираются на крышу», - рассказала местная жительница Валентина Сергеевна.

Здание словно собрано из кубиков конструктора, лестницы ведут к помещениям на высоте разного уровня. Псы скачут по ним то ради развлечения, то чтобы согреться.

А вот обедать они бегают через дорогу, во двор домов № 36 и 36а на Бакунина. Там бак для бытовых отходов. У жильцов многоэтажек с собаками отношения не сложились. Четвероногие периодически грызутся между собой, случайно может перепасть людям.

«Кусают друг друга, настроены очень агрессивно. Становится страшно за детей и старушек», - заметила горожанка Алла Олеговна.

Уже была история, когда свора окружила школьницу, державшую в руке пирожок. Девочка швырнула выпечку подальше, и звери переключились на еду, малышка убежала.

Через месяц-другой собаками овладеет инстинкт размножения. В такой период они любят группироваться, могут стать еще агрессивнее.