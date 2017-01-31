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Из жизни | На крыше дома на Бакунина поселилась стая собак

31.01.2017|18:09
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Собаки, живущие на крыше старого дома на Бакунина, вовсе не безобидны. У всех, кто их замечает впервые, сразу возникает интерес. Те, кто живет и работает поблизости, уже ничему не удивляются. Им известно, как собаки попадают наверх.

«С другой стороны есть невысокие постройки, по ним животные и забираются на крышу», - рассказала местная жительница Валентина Сергеевна.

Здание словно собрано из кубиков конструктора, лестницы ведут к помещениям на высоте разного уровня. Псы скачут по ним то ради развлечения, то чтобы согреться.

А вот обедать они бегают через дорогу, во двор домов № 36 и 36а на Бакунина. Там бак для бытовых отходов. У жильцов многоэтажек с собаками отношения не сложились. Четвероногие периодически грызутся между собой, случайно может перепасть людям.

«Кусают друг друга, настроены очень агрессивно. Становится страшно за детей и старушек», - заметила горожанка Алла Олеговна.

Уже была история, когда свора окружила школьницу, державшую в руке пирожок. Девочка швырнула выпечку подальше, и звери переключились на еду, малышка убежала.

Через месяц-другой собаками овладеет инстинкт размножения. В такой период они любят группироваться, могут стать еще агрессивнее.

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Гость|31.01.2017 18:55|

Опять?

Гость|31.01.2017 19:01|

Потравить нельзя????? Куда смотрит МЭР ?????

Гость|31.01.2017 19:03|

Что каждые полгода будете преподносить эту сенсационную новость снова и снова?!

Гость|31.01.2017 19:13|

Пачка изониазида и вопрос решен.

Гость|31.01.2017 19:36|

Это собаки - руферы, пусть бегают.

Гость|31.01.2017 20:04|
+1

На выходных объявляется сафари на собак, сбор на ул.Бакунина,д.36, с собой иметь средства для устройства ловушек, пневматику, кто может, берите казан, будем жрать готовить, самогонку возьмем у тетки из соседнего дома

Гость|31.01.2017 20:07|

Перестаньте курить героин .

Гость|31.01.2017 20:14|
-1

Уроды отстаньте от собак себя травите!

Гость|31.01.2017 20:16|

В мешок их и на мыловарню

Гость|31.01.2017 20:34|
-1

Я тоже в выходные приду. Калечить вас живодёров буду.

Гость|31.01.2017 20:39|

И ещё, предупреждают:если найду у кого-нибудь отраву-тот сам её съест.

Гость|31.01.2017 21:07|

Гость писал(a):

И ещё, предупреждают:если найду у кого-нибудь отраву-тот сам её съест.
Ну тогда с тебя исход собак с чердака мирными средствами. А то болтать языком все умеют.

Гость|31.01.2017 21:18|

Гость писал(a):

И ещё, предупреждают:если найду у кого-нибудь отраву-тот сам её съест.
А кто есть откажется будет как прошлый раз ? )))

Гость|31.01.2017 21:20|

Ребенок в школу у нас ходить боится, около школы стая собак , покусали родительницу и школьника, когда будут убирать бездомных собак , они разводятся и разводятся . Защитники гребаные здесь пишут , вы наверное не сталкивались со стаей бездомных собак , собака -это конечно друг человека , но в первую очередь это зверь , и мало что у него на уме.

Гость|31.01.2017 21:53|

ЛЮДИ едут из ДРУГИХ ГОРОДОВ, чтобы посмотреть на собак на крыше, а вы их отравить хотите.

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Имя: Гость
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