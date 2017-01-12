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Из жизни | Подвал дома на Тепличной затопило канализационными стоками

12.01.2017|13:21
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Жители дома № 14 на улице Тепличной задыхаются от вони. Запах поднимается из подвала.

«Там грязь, мусор, вода, канализационные стоки... Мы хотим, чтобы «Жилье-19» все-таки обратило на нас внимание», - пояснила местная жительница Елена.

На фотографиях, сделанных гражданами, запечатлена отвратительная картина. Люди чувствуют запах даже в квартирах.

«В подъезде дышать нечем. Мы живем на четвертом этаже, по стенам пошла плесень. Мы здесь уже 33 года, и я не помню, когда в последний раз делался ремонт», - рассказала местная жительница Вера Николаевна.

Проблема с запахом периодически возникает с октября. Коммунальщики в курсе. По их словам, во дворе забиваются колодцы.

«Порой приходится пользоваться марлевыми повязками. Мы звонили в управляющую компанию. Они сказали, что купили трубы, пообещали на следующий день приехать, откачать воду и сменить их. Но - тишина», - констатировала Елена.

По телефону директор управляющей компании сообщила, что бригада приехала на место после съемочной группы. Однако приступить к откачке рабочие не смогли - якобы длины шланга не хватило. Осушить подвал должны в ближайшее время.

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