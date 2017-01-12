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Из жизни | На теплотрассе на улице Пушанина построили дома для кошек

12.01.2017|12:53
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Неизвестные мастера построили на надземной теплотрассе на улице Пушанина уютные домики для кошек. Полы в них с подогревом, внутри жарко, и жильцы выходят на «приусадебный участок» (трубы), чтобы подышать свежим воздухом.

Одна из обитательниц такого дома переселилась в многоэтажку - ее забрала школьница по имени Настя.

«Я шла мимо и увидела, что котенок залез наверх и мяукает, а вокруг собаки. Я позвонила маме, спросила разрешения взять его домой. Она согласилась. Поначалу кошечка была совсем маленькой и худенькой. Теперь она выросла и поправилась», - рассказала девочка.

Кошка расцвела, распушила шерсть, глаза заблестели. На прежнее место жительства она не стремится.

Бывшие соседи посматривают на нее свысока, но наверняка завидуют. «Коттеджи» на теплотрассе - как карточные домики. Вроде стоят прочно, бечевкой привязаны к трубам. Но нет никакой защиты от хулиганов и тех, кто ненавидит животных.

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