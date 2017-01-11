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Из жизни | У дома в Военном Городке-2 провода провисли под тяжестью снега

11.01.2017|17:59
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Конструкция на стене дома в Военном Городке-2 выполняет полезную функцию - удерживает провода в относительно ровном состоянии, не дает им провиснуть. Если приглядеться внимательнее, становится видно: металлический каркас висит неровно. Еще бы, ведь с одной стороны крепления вылетели.

Над конструкцией расположен козырек крыши. На ней всегда накапливается снег, управляющая компания чистит его нерегулярно. Образуются сосульки, с них вода попадает на металлические перекладины. Они обрастают льдом, становятся тяжелее. Из-за этого могут вылететь оставшиеся крепления.

По мнению местных жителей, конструкция может упасть на дорожку, где ходят люди.

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