11.01.2017 | 17:59

Конструкция на стене дома в Военном Городке-2 выполняет полезную функцию - удерживает провода в относительно ровном состоянии, не дает им провиснуть. Если приглядеться внимательнее, становится видно: металлический каркас висит неровно. Еще бы, ведь с одной стороны крепления вылетели.

Над конструкцией расположен козырек крыши. На ней всегда накапливается снег, управляющая компания чистит его нерегулярно. Образуются сосульки, с них вода попадает на металлические перекладины. Они обрастают льдом, становятся тяжелее. Из-за этого могут вылететь оставшиеся крепления.

По мнению местных жителей, конструкция может упасть на дорожку, где ходят люди.