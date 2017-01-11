11.01.2017 | 16:57

Пензячка Татьяна Владимировна не может отыскать деньги, которые исчезли из электронного кошелька.

В прошлом году она решила приобрести транспортные карты. Купила для членов семьи - сразу три штуки. Перечислила по 500 рублей. Но ездили домочадцы немного, средства остались. Татьяна Владимировна утверждает: рублей по 200 на каждой еще не прокатали.

«Вчера я села в автобус № 54, но кондуктор сказала, что ни на одной карте денег нет. Куда они делись?» - возмутилась горожанка.

Электронные проездные в Пензе ввели осенью 2011-го. Кондукторов снабдили валидаторами - считывающими устройствами.

До 2015-го ездить по электронной карте было выгодно, так как поездки стоили дешевле на рубль. А потом наличный и безналичный расчет сравнялись. Люди стали приобретать микропроцессорный пластик исключительно ради удобства.