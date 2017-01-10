10.01.2017 | 17:50

В Пензе обнаружились сталагмиты. Ледяные наросты причудливой формы появились в микрорайоне Заря и могут претендовать на звание местной достопримечательности.

Сталагмиты - это натечные образования в виде конусов, столбов. Они возникают на дне пещер и других подземных полостей.

В составе настоящих сталагмитов минералы. Наросты в Заре коммунального происхождения, они появились около котельной. Из вентиляционных труб вырывается горячий пар, на морозе он преобразуется в капли воды. Они падают, замерзают, и мало-помалу вырастают ледяные фигуры причудливой формы.

Впору водить туда школьников и на реальном примере изучать три состояния воды: ее переход из газообразного состояния в жидкое, а затем в твердое.