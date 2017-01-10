Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|10 янв 2017|20:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-12oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

Из жизни | В микрорайоне Заря образовались ледяные сталагмиты

10.01.2017|17:50
Печать

В Пензе обнаружились сталагмиты. Ледяные наросты причудливой формы появились в микрорайоне Заря и могут претендовать на звание местной достопримечательности.

Сталагмиты - это натечные образования в виде конусов, столбов. Они возникают на дне пещер и других подземных полостей.

В составе настоящих сталагмитов минералы. Наросты в Заре коммунального происхождения, они появились около котельной. Из вентиляционных труб вырывается горячий пар, на морозе он преобразуется в капли воды. Они падают, замерзают, и мало-помалу вырастают ледяные фигуры причудливой формы.

Впору водить туда школьников и на реальном примере изучать три состояния воды: ее переход из газообразного состояния в жидкое, а затем в твердое.

0
0
0
0
Гость|10.01.2017 18:57|

Заря это ГДЕ?

Гость|10.01.2017 19:51|

penzainform.ru писал(a):

Они падают, замерзают, и мало-помалу вырастают ледяные фигуры причудливой формы.
ну вот и оправдание премии главе района- за украшение района к праздникам. а то развели болтовню тут..

Гость|10.01.2017 19:52|

пипец новость года. занялись бы делом

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!