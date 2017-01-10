10.01.2017 | 17:16

На контейнерную площадку на улице Ленина выбросили довольно крупного зверя. О животном очевидцы сообщили в редакцию портала «ПензаИнформ».

Люди написали, что существо похоже на огромную крысу около 60 сантиметров в длину и весом порядка 8 килограммов. Длиннохвостое находилось в подъезде дома № 14, потом его отнесли на помойку.

В четырехэтажке о крысе говорили неохотно. Женщина, не желавшая попасть в кадр, согласилась рассказать подробности.

«Просто лежал мешок из-под картошки. Он начал пахнуть тухлятиной. Сосед его выбросил», - сообщила она.

У контейнера животное вытряхнули, теперь прохожие шарахаются от него.

Журналисты намерены спросить у специалистов, что за бедолага оказался на снегу. В педагогическом институте на кафедре зоологии точно опознают хвостатое. Возможно, это нутрия.