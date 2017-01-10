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Из жизни | Найденного на ул. Ленина грызуна выбросили на помойку

10.01.2017|17:16
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На контейнерную площадку на улице Ленина выбросили довольно крупного зверя. О животном очевидцы сообщили в редакцию портала «ПензаИнформ».

Люди написали, что существо похоже на огромную крысу около 60 сантиметров в длину и весом порядка 8 килограммов. Длиннохвостое находилось в подъезде дома № 14, потом его отнесли на помойку.

В четырехэтажке о крысе говорили неохотно. Женщина, не желавшая попасть в кадр, согласилась рассказать подробности.

«Просто лежал мешок из-под картошки. Он начал пахнуть тухлятиной. Сосед его выбросил», - сообщила она.

У контейнера животное вытряхнули, теперь прохожие шарахаются от него.

Журналисты намерены спросить у специалистов, что за бедолага оказался на снегу. В педагогическом институте на кафедре зоологии точно опознают хвостатое. Возможно, это нутрия.

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Гость|10.01.2017 18:56|

Немилосердные вы люди...

Надо было похоронить невинно убиенную крысочку...

Гость|10.01.2017 19:32|

Кремлёвскую?

Гость|10.01.2017 19:35|

Я так с крокодилом сделал. А его нашли и начали оживлять

Гость|10.01.2017 19:38|

вот баба хозяйственная,крысу в сумку и домой!8кг мяса не каждый день на халяву достаётся всё таки

Гость|10.01.2017 19:53|

Гость писал(a):

вот баба хозяйственная,крысу в сумку и домой!8кг мяса не каждый день на халяву достаётся всё таки
мясо мороженное,не тронулось еще. а шкурка пойдет на варежки. уважаю таких людей,которые не дают добру пропадать.

Гость|10.01.2017 20:05|

полный песец

Имя: Гость
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