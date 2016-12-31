31.12.2016 | 14:24

На фасаде одного из заводов Пензы появился петух. В начале каждого часа символ 2017 года оживает и поет. Он радует не только рабочих, но и жителей ближайших домов.

Антона Шкурова с улицы Ватутина тоже заинтересовала эта веселая птица.

«Я приехал, чтобы посмотреть, как петух кукарекает», - рассказал мальчик.

Над новогодним проектом трудились художники, электрики, монтеры, программисты. Кстати, сотрудники предприятия пять лет подряд украшали фасад символами из восточного календаря. Но, в отличие от четырех предыдущих, петух двигается и издает звуки.