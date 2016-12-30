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Из жизни | Житель Тамалы поймал в пруду 10-килограммовую щуку

30.12.2016|11:29
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В Ульяновском пруду в Тамале местный житель Михаил Харитонов поймал щуку весом 10 кг 632 г. С начала зимнего сезона рыбак уже ловил щук весом более 3, 4 и 5 кг. А эта, предновогодняя стала его особой удачей.

«Это была третья поклевка на жерлицу в этот день. Проявив незаурядное хладнокровие и выдержку, он в течение сорока минут сумел при помощи друзей вытащить на лед невиданную для Тамалы рыбину», - пишет районная газета «Организатор».

По словам Михаила Харитонова, из такой добычи получится отличное заливное к праздничному столу.

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Гость|30.12.2016 11:40|

Таких отпускать нужно. Вот такие утырки и выбивают генофонд.

Гость|30.12.2016 11:42|

зависть душит?

Гость|30.12.2016 11:43|

молодец мужик-не зря время использовал!

Гость|30.12.2016 11:43|

Вот ты точно никакого генофонда в себе не несешь,чурбан!

Гость|30.12.2016 11:46|

сказка про Емелю из Тамалы

Гость|30.12.2016 11:46|

Остатки природы добивают ... мародёры ...

Гость|30.12.2016 11:46|

Голодранцы не отпустят-им не понять этого!!!А в пензенской обл. почти все такие.

Гость|30.12.2016 11:48|

А кто из них щука???

Гость|30.12.2016 12:07|

Гость писал(a):

Таких отпускать нужно. Вот такие утырки и выбивают генофонд.
А таких как ты утырков отпускать не нужно. Смотри насморком от зависти не захлебнись.

Гость|30.12.2016 12:18|

В прошлом году была выловлена моим знакомым на 18 кг .

Гость|30.12.2016 12:28|

Фигня! Вот Путин на 21 кг. ))

Гость|30.12.2016 12:33|

Гость писал(a):

Фигня! Вот Путин на 21 кг. ))
у нас нет подводников-подледников чтоб таких экземпляров на крючки насаживать

Гость|30.12.2016 12:38|

Гость писал(a):

у нас нет подводников-подледников чтоб таких
Куды ж оне девалеся то?

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