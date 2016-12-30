30.12.2016 | 11:29

В Ульяновском пруду в Тамале местный житель Михаил Харитонов поймал щуку весом 10 кг 632 г. С начала зимнего сезона рыбак уже ловил щук весом более 3, 4 и 5 кг. А эта, предновогодняя стала его особой удачей.

«Это была третья поклевка на жерлицу в этот день. Проявив незаурядное хладнокровие и выдержку, он в течение сорока минут сумел при помощи друзей вытащить на лед невиданную для Тамалы рыбину», - пишет районная газета «Организатор».

По словам Михаила Харитонова, из такой добычи получится отличное заливное к праздничному столу.