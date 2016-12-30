30.12.2016 | 16:43

По инициативе активистов на улице Карпинского появились фигуры сказочных персонажей из снега.

«Это для всех радость!» - отметил один из прохожих.

Если здесь подготовку к Новому году взял в свои руки уличный комитет, то крупные магистрали и центр города украшали коммунальщики и представители бизнеса.

Большая часть Пензы светится и искрится. Народ стягивается к площадкам перед областной филармонией, приходит на площадь Ленина и на Московскую. Люди вспоминают год уходящий и загадывают желания на будущий.