29.12.2016 | 17:35

Как на войне чувствуют себя жители дома № 291 на улице Военный Городок-2. Там протекает кровля. Постоянный стук падающих с потолка капель людьми уже воспринимается как свист снарядов.

Коммунальщики, призванные решать проблемы с ремонтом за деньги населения, ведут себя как враги. В квартире № 8 жила мама Владимира Теплова, ветеран Великой Отечественной. Последние лет пять женщина мучилась из-за сырости в комнатах.

«Она умерла в мае, а я продолжаю биться», - констатировал пензенец.

В нескольких бумагах с росчерками чиновников и печатями написано, что проблема ликвидирована. Одну прислал зам. начальника жилищной инспекции Александр Киндаев. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин заверил, что ремонт мягкой кровли над восьмой квартирой выполнен еще в ноябре!

Люди летом забирались на крышу и фотографировали, в каком она состоянии. Видно, что покрытие непрочное, в дырах. Но коммунальщики почему-то направили свои усилия на стены.

Крыша обросла сосульками, снег на ней лежит плотным слоем. Его, похоже, ни разу не счищали. Будет таять, вода зальет квартиры. Лишь в одной из них люди не страдают от протечки.