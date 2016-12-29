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Из жизни | Детская площадка на улице Красной Горке осталась без освещения

29.12.2016|17:10
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Детская площадка на улице Красной Горке не освещается. Ребята получают травмы. Старший сын местной жительницы Елены разбил голову, играя там вечером.

«Бегал и споткнулся о трубы. Наложили три шва!» - пожаловалась женщина.

У каждого подъезда дома № 37Б на Красной Горке есть лампы, но их мощности хватает лишь на освещение подхода к зданию. До площадки лучи уже не достают. Люди пытались выяснить, почему фонарь не работает. Оказалось: столб бесхозный.

Обычно жильцы дворов, лишенных фонарей, пишут заявления в администрацию района, в данном случае Первомайского. Именно там должны решать вопрос с освещением.

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