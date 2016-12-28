28.12.2016 | 17:49

Жители нескольких домов на улице Мичурина замерзают. А начались неудобства с того, что два года назад здания отрезали от котельной санатория. Перевести старые деревянные бараки на индивидуальное отопление нельзя по технике безопасности. Тогда придумали иной вариант - построить новую котельную.

Еще на этапе строительства местные жители сомневались, что мощности хватит, чтобы обогреть старые бараки. Тем более что место для котельной выбрали не самое близкое - на пустыре. Воздушная труба не везде прикрыта изоляционным слоем.

«До первого дома 300 метров, до моего - 500. Циркуляции не хватает», - констатировал местный житель Валерий Митяшин.

Люди платят немалые деньги за отопление и покупают электрообогреватели, укладывают на пол ковры, включают газ, а он подается не централизованно, а в баллонах.