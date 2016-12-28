28.12.2016 | 17:29

Житель Пензы Анатолий Федорович был неприятно удивлен кучей хлама, выросшей во дворе дома № 9 на улице Мира.

«Это что такое? Может, я на свалку попал?» - недоумевал мужчина.

На следующий день пензенец вновь отправился по знакомому пути. Опять во дворе увидел хлам.

Местный житель объяснил Анатолию Федоровичу, что этот мусор раньше находился в подвале. Опасно было: а вдруг пожар. Потушить его быстро не вышло бы, люди надышались бы дымом.

Старший по дому Сергей Массон объяснил, что этот мусор копился в подвале десятилетиями. Пришлось даже обращаться в жилищную инспекцию, которая выдала предписание до середины месяца очистить техническое подполье.

«15 декабря они начали работать, а 25-го закончили. Когда весь мусор вытащили, оказалось, что коммунальщики получили предписание только очистить подвал, а о том, чтобы увезти хлам, разговора не было», - рассказал Сергей Массон.

Председатель совета жильцов сообщил о нарушении правил благоустройства в районную администрацию. Чиновники дали коммунальщикам несколько дней для вывоза мусора и пригрозили штрафом.