Пензенское информационное агентство|18+|Среда|28 дек 2016|19:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-6oC
Завтра | Облачно |

  63.51 $ 61.08 — курс продажи

  62.61 $ 60.14 — курс покупки

  63.51  |  $  61.08
 

Из жизни | Во дворе дома на ул. Мира выросла свалка

28.12.2016|17:29
Печать

Житель Пензы Анатолий Федорович был неприятно удивлен кучей хлама, выросшей во дворе дома № 9 на улице Мира.

«Это что такое? Может, я на свалку попал?» - недоумевал мужчина.

На следующий день пензенец вновь отправился по знакомому пути. Опять во дворе увидел хлам.

Местный житель объяснил Анатолию Федоровичу, что этот мусор раньше находился в подвале. Опасно было: а вдруг пожар. Потушить его быстро не вышло бы, люди надышались бы дымом.

Старший по дому Сергей Массон объяснил, что этот мусор копился в подвале десятилетиями. Пришлось даже обращаться в жилищную инспекцию, которая выдала предписание до середины месяца очистить техническое подполье.

«15 декабря они начали работать, а 25-го закончили. Когда весь мусор вытащили, оказалось, что коммунальщики получили предписание только очистить подвал, а о том, чтобы увезти хлам, разговора не было», - рассказал Сергей Массон.

Председатель совета жильцов сообщил о нарушении правил благоустройства в районную администрацию. Чиновники дали коммунальщикам несколько дней для вывоза мусора и пригрозили штрафом.

0
0
0
0
 
Гость|28.12.2016 18:44|

а зачем нужно было копить весь этот хлам? почему сразу не выбрасывали?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!