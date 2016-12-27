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Из жизни | Осужденные построили горку у дворца спорта «Буртасы»

27.12.2016|16:22
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Рядом с дворцом спорта «Буртасы» на пустыре появилась снежная горка. Журналисты 11 канала хотели пообщаться с ее строителями, но те разбежались от камеры, бросив лопаты.

Мужчины объяснили свою стеснительность тем, что участвуют в создании конструкции не по доброй воле. Суд наказал их за проступки обязательными работами на благо общества. Но, как заверили строители, стараются они от души. А прохожие смотрят на возведение горки и радуются.

Из спального района туда потянутся ребята и их родители, ведь лучше проводить каникулы на свежем воздухе, чем дома на диване. Правда, есть и некоторые опасения, связанные со случаем, когда на склоне молодая пара на так называемой ватрушке врезалась в дерево. В итоге девушка скончалась, а парень попал в больницу.

«Неужели чиновники не могли подумать, что там необходим желоб или что-то подобное. На маленьких горках тоже нужны бортики. Дети должны кататься», - отметил один из прохожих.

Мест для этого в городе немного. Главное - на площади Ленина. Но туда каждый день не дети ездить не смогут: это далеко. К тому же дорога обойдется дорого.

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