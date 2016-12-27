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Из жизни | На улице Кижеватова хозяйничают бродячие псы

27.12.2016|17:07
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Во дворе домов № 28 и 30 на улице Кижеватова хозяйничают собаки. Там они чувствуют себя вольготно - отдыхают на горячих трубах теплотрассы под плитами. На постоянном месте жительства восемь зверей, в гости приходят - в неустановленном количестве.

Одну из троп пензенцы так и назвали - собачья. Под асфальтом проложены трубы. Животные чувствуют тепло и любят там ходить.

Больше всего обожают надземные коммуникации. Щенки ободрали всю обмотку, растащили клочки по закоулочкам. Во дворе хаос: останки растерзанных птиц, кости, вытащенные из контейнеров, куски стекловаты, повсюду фекалии.

«Они непредсказуемы. Их убивать надо!» - заявил один из местных жителей.

Обстановка во дворе на Кижеватова становится похожа на боевую. На пункт передержки бродячих животных люди не надеются. Они уже выясняли: там порядка 30 мест, а бездомных зверей в Пензе в сотни раз больше.

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Гость|27.12.2016 18:33|

Ау! Догхантеров,где вы???!!! Спасите людей!

Гость|27.12.2016 18:45|

Ждите, выдвигаемся.

Имя: Гость
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