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Из жизни | МУП Ленинского района оштрафовали за затопленные подвалы

27.12.2016|11:22
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ООО «МУП Ленинского района» привлечено к административной ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в региональном управлении Роспотребнадзора, нарушения были выявлены сотрудниками учреждения еще в октябре. Подвалы домов № 38/45 на улице Максима Горького и № 27 на ул. Бакунина оказались затоплены.

Материалы проверок по данным фактам передали в суд.

Поскольку обязанности по управлению недвижимым имуществом лежали на ООО «МУП Ленинского района», именно эту организацию признали виновной в административных правонарушениях. На нее были наложены штрафы в размере 10 500 и 11 000 рублей.

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