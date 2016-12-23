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Из жизни | В зареченских лесах разложили соль-лизунец для лосей

23.12.2016|11:06
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В лесных массивах Заречного разложили зимнее лакомство для лосей - соль-лизунец. Четыре кормушки разместили за гаражным кооперативом «Металлист», еще три - в районе Красных озер. Это делается для того, чтобы снизить количество выходов животных в населенную часть города.

Напомним, что встречи жителей Заречного с сохатыми - частое явление. Лоси уже давно стали составляющей городской среды обитания. Иногда животные могут вести себя агрессивно: так, был случай, когда самец угрожал женщине с ребенком, отгоняя людей от лосихи с лосенком. Поэтому горожан постоянно учат правилам совместного проживания с лесными великанами.

Как-то раз детеныш запутался в проволоке и весь город следил за операцией по его спасению. А однажды выдворение лосихи с лосенком за пределы Заречного закончилось трагически: после введения антидота мама длинноногого малыша погибла, так и не очнувшись.

И хотя администрация закрытого города принимает все меры, чтобы животные в поисках еды не выходили в жилые кварталы, остановить их перемещения невозможно. Поэтому для сохатых в пригородных лесах делают кормушки с солью.

Пятикилограммовый брикет, оставленный в лесу в сентябре, уже сейчас уменьшился наполовину. Когда он закончится, сюда принесут новый ком соли-лизунца.

Как сообщает портал «Город Z», кормушки в лесах оборудуют каждый год на одних и тех же местах. К ним наведываются не только лоси, но и косули.

Источник — gorodz.info
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Гость|23.12.2016 11:36|

не понял, а что фото не зимнее ??????????

Гость|23.12.2016 11:38|

а в Заречном че осень ?

Гость|23.12.2016 11:39|

Гость писал(a):

а в Заречном че осень ?
ага снег убрали,траву воткнули, листики на деревья приклеили и покрасили)

Гость|23.12.2016 11:40|

да не то просто лоси весь снег слизали, пробзделись, вот там и тепло стало !

Гость|23.12.2016 11:40|

Говорят и жители нет-нет, а полизывают. А куда деваться, халява же.

Гость|23.12.2016 11:42|

В городе высокой культуры живут лизуны соли ? Не верю!

Гость|23.12.2016 11:53|

penzainform.ru писал(a):

Как сообщает портал «Город Z», кормушки в лесах оборудуют каждый год на одних и тех же местах. К ним наведываются не только лоси, но и косули.
и люди

Гость|23.12.2016 11:53|

Гость писал(a):

не понял, а что фото не зимнее ??????????
Что не ясного, климат поменялся в Заречном.

Гость|23.12.2016 11:54|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Как сообщает портал «Город Z», кормушки в лесах оборудуют каждый год на одних и тех же местах. К ним наведываются не только лоси, но и косули.
и люди
После чего кормушки делают вновь, и так каждый год.

Гость|23.12.2016 12:13|

а где на фото соль-лизунец ?

Гость|23.12.2016 12:18|

Теперь стало понятно о причине роста быстрой карьеры чиновников, выходцев из этого города.

Имя: Гость
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