23.12.2016 | 11:06

В лесных массивах Заречного разложили зимнее лакомство для лосей - соль-лизунец. Четыре кормушки разместили за гаражным кооперативом «Металлист», еще три - в районе Красных озер. Это делается для того, чтобы снизить количество выходов животных в населенную часть города.

Напомним, что встречи жителей Заречного с сохатыми - частое явление. Лоси уже давно стали составляющей городской среды обитания. Иногда животные могут вести себя агрессивно: так, был случай, когда самец угрожал женщине с ребенком, отгоняя людей от лосихи с лосенком. Поэтому горожан постоянно учат правилам совместного проживания с лесными великанами.

Как-то раз детеныш запутался в проволоке и весь город следил за операцией по его спасению. А однажды выдворение лосихи с лосенком за пределы Заречного закончилось трагически: после введения антидота мама длинноногого малыша погибла, так и не очнувшись.

И хотя администрация закрытого города принимает все меры, чтобы животные в поисках еды не выходили в жилые кварталы, остановить их перемещения невозможно. Поэтому для сохатых в пригородных лесах делают кормушки с солью.

Пятикилограммовый брикет, оставленный в лесу в сентябре, уже сейчас уменьшился наполовину. Когда он закончится, сюда принесут новый ком соли-лизунца.

Как сообщает портал «Город Z», кормушки в лесах оборудуют каждый год на одних и тех же местах. К ним наведываются не только лоси, но и косули.