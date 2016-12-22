22.12.2016 | 17:08

Жители дома № 3 на улице Совхоз-техникум заметили в своих квартирах крыс. Людмила Григорьевна рассказала, что пока грызуны хозяйничают только в ванной и туалете. Женщина до ужаса боится, что они проберутся в другие комнаты.

«Я зашла в туалет и увидела большую крысу. Очень удивилась. Откуда они взялись в большом доме? Соседи проводили ремонт, отбили кусок трубы, с тех пор все и началось», - пожаловалась Людмила Григорьевна.

Пенсионерка рассказала, что животные хозяйничают ночью.

«Сегодня стащили из ванной кусок мыла и ватные палочки», - рассказала она.

Пензячка считает, что нужно провести обработку подвала. Ведь крысы - источник заразы.