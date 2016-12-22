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Из жизни | В доме на улице Совхоз-техникум завелись крысы

22.12.2016|17:08
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Жители дома № 3 на улице Совхоз-техникум заметили в своих квартирах крыс. Людмила Григорьевна рассказала, что пока грызуны хозяйничают только в ванной и туалете. Женщина до ужаса боится, что они проберутся в другие комнаты.

«Я зашла в туалет и увидела большую крысу. Очень удивилась. Откуда они взялись в большом доме? Соседи проводили ремонт, отбили кусок трубы, с тех пор все и началось», - пожаловалась Людмила Григорьевна.

Пенсионерка рассказала, что животные хозяйничают ночью.

«Сегодня стащили из ванной кусок мыла и ватные палочки», - рассказала она.

Пензячка считает, что нужно провести обработку подвала. Ведь крысы - источник заразы.

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Гость|22.12.2016 19:44|

Подарок к новому году кайфуша!

Гость|22.12.2016 20:27|

Крысы это жильцы которые там проживают в бамжатнике

Гость|22.12.2016 20:34|

Надо опражнятся в подвале всем подьездом и они убегут

Гость|22.12.2016 21:11|

Надо поймать 5 крыс, посадить в бочку и не давать им жрать, тогда крысы передерутся и сожрут друг друга, а которая останется последняя живой, ту надо отпустить, она пойдет жрать своих сородичей, когда их всех съест, уйдет в соседний дом. Способ не гуманный, но действенный

Гость|22.12.2016 21:15|

Сами крысы

Имя: Гость
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