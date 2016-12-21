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Из жизни | Зима проверяет пензенские дороги на прочность

21.12.2016|18:28
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Зима приступила к проверке пензенских дорог на прочность. Пока они в проигрыше. То тут, то там появляются свидетельства несоответствия качества покрытия проезжих частей российскому климату.

Две серьезных по размерам выбоины на небольшом расстоянии друг от друга возникли на проспекте Победы, неподалеку от остановки «Тяжпромарматура».

Одна яма - на второй полосе, если двигаться из Арбекова в сторону центра. В часы пик в нее обязательно кто-нибудь попадает, если нет возможности перестроиться.

Другая образовалась на крайней правой, вокруг люка. Сначала откололись кусочки асфальта у краев крышки. Колеса машин довершили дело, и теперь на полосе солидная вмятина.

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Гость|21.12.2016 22:48|

зато в деревнях хорошо снег в ямы и ямище нападал и теперь ровная дорога.

Гость|21.12.2016 23:30|

новость дня! еще больше "важных" новостей! может пора уже делать меньше количеством, но лучше качеством?

Гость|21.12.2016 23:38|

сочинили новость про яму на дороге - день не прошел даром.

Гость|22.12.2016 00:05|

Более 70 лет в России многочисленные НИИ получают средства на разработку материалов для дорог. Результат - 0 !!!!!

Гость|22.12.2016 01:03|

Гость писал(a):

Результат - 0

Гость|22.12.2016 06:33|

Дороги в Пензе откровенно плохие,нет дорожной разметки.

Гость|22.12.2016 07:54|

Дороги нормальные, а разметка зимой не наносится.

Гость|22.12.2016 08:48|

Дорог в Пензенской области почти нет, завидую Татарстану, там строят дороги по стандартам, а у нас стандарты только на бумаги. Обидно и жалко власть, которая ничего не делает для народа.

Гость|22.12.2016 09:06|

Гость писал(a):

новость дня! еще больше "важных" новостей!
Да, новость дня. А Вы, уважаемый(ая), очевидно, до конца дней будете пешком ходить, поэтому автомобилистов Вам не понять. Когда копите деньги, покупаете автомобиль, чтобы передвигаться комфортно и свободно, а потом вкладываешь кучу денег в ремонт из-за ненадлежащего качества дорог. Пробки, кстати, тоже частично из-за плохих дорог, а также от неправильной организации дорожного движения, лихачей за рулекм, но в основном - от пешеходов-идиотов.

Гость|22.12.2016 09:40|

Гость писал(a):

Более 70 лет в России многочисленные НИИ получают средства на разработку материалов для дорог. Результат - 0 !!!!!
Дело не в материалах,а в строгом соблюдении технологии.Посмотрите вечная дорога в тверской области,просто строить такие дороги областным властям не выгодно,ни откатов,ни ремонтов.

Гость|22.12.2016 09:43|

путепровод где лента-вот там дыры в стыках и всем пох-просто сажать всех нужно кто причастен к постройке дорог

Гость|22.12.2016 09:56|

Гость писал(a):

путепровод где лента-вот там дыры в стыках и всем пох-просто сажать всех нужно кто причастен к постройке дорог
Там хуже другое,что деформируемые элементы в отбойниках после аварий на путепроводе отработали,а их не меняют,и следующий удар в такое место может привести к тяжелым последствиям.

Гость|22.12.2016 10:58|

Гость писал(a):

Более 70 лет в России многочисленные НИИ получают средства на разработку материалов для дорог. Результат - 0 !!!!!
А что там в Сколково, нано-асфальт придумали?

Гость|22.12.2016 15:01|

Эта новость нас готовит к весне, когда все дороги окончательно под ноль разобьются и нужно будет строить (воровать) новые?

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