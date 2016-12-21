21.12.2016 | 18:28

Зима приступила к проверке пензенских дорог на прочность. Пока они в проигрыше. То тут, то там появляются свидетельства несоответствия качества покрытия проезжих частей российскому климату.

Две серьезных по размерам выбоины на небольшом расстоянии друг от друга возникли на проспекте Победы, неподалеку от остановки «Тяжпромарматура».

Одна яма - на второй полосе, если двигаться из Арбекова в сторону центра. В часы пик в нее обязательно кто-нибудь попадает, если нет возможности перестроиться.

Другая образовалась на крайней правой, вокруг люка. Сначала откололись кусочки асфальта у краев крышки. Колеса машин довершили дело, и теперь на полосе солидная вмятина.