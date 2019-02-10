Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|10 фев 2019|14:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Ясно |
  74.90  |  $  66.06
 

Учеба | В пензенском колледже прошла встреча поколений «Славные страницы истории»

10.02.2019|13:26
Печать

Славные страницы истории листали в Пензенском колледже информационных и промышленных технологий на встрече поколений, посвященной 80-летию области. Гостями были выпускники прошлых лет, ветераны педагогического труда, известные в регионе люди. Но направлены такие мероприятия прежде всего на гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

«Познакомить с развитием нашей Пензенской области, нашего Сурского края, с выдающимися людьми нашей области, с производством - как оно развивалось. Ну и вообще - чтобы они гордились нашим Сурским краем и много делали для него», - описала цели мероприятия заместитель директора Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Лариса Солдатова.

Встреча поколений оказалась музыкально-поэтической. Представители старшего поколения читали стихи, а молодежь подготовила вокальные и хореографические номера.

В честь 80-летия Пензенской области в IT-колледже запланирована серия познавательных и спортивных мероприятий.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!