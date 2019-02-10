10.02.2019 | 13:26

Славные страницы истории листали в Пензенском колледже информационных и промышленных технологий на встрече поколений, посвященной 80-летию области. Гостями были выпускники прошлых лет, ветераны педагогического труда, известные в регионе люди. Но направлены такие мероприятия прежде всего на гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

«Познакомить с развитием нашей Пензенской области, нашего Сурского края, с выдающимися людьми нашей области, с производством - как оно развивалось. Ну и вообще - чтобы они гордились нашим Сурским краем и много делали для него», - описала цели мероприятия заместитель директора Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Лариса Солдатова.

Встреча поколений оказалась музыкально-поэтической. Представители старшего поколения читали стихи, а молодежь подготовила вокальные и хореографические номера.

В честь 80-летия Пензенской области в IT-колледже запланирована серия познавательных и спортивных мероприятий.