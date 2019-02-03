03.02.2019 | 11:38

В Пензенском художественном училище решили замахнуться на оформление спектаклей по произведениям Уильяма Шекспира, тем более что 2019-й в России объявлен Годом театра. В стенах учреждения организована выставка курсовых работ студентов, обучающихся по специальности «театральная живопись», они же декораторы сцены.

«Спектакль придумывает и создает не один режиссер, а во взаимодействии с художником, который создает зримый образ, художественный образ. Художник создает и костюмы, и, главное, само настроение спектакля», - рассказала директор Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого Галина Васина.

В каждой работе будущих театральных художников собственное видение трагедий и комедий Шекспира. Сценическое оформление и внешний облик актеров буквально дышат эпохой Возрождения. Екатерина Мухина решила окунуться в неспокойные времена английского короля Ричарда III.

«Костюмы и все делается в соответствии с историческими реалиями. Мы изучаем огромное количество литературы, просматриваем много материалов, нас учат анализировать литературу, смотреть на живопись того времени», - отметила Екатерина Мухина. Свою цель девушка видит в аутентичности.

По словам участников выставки, они очень надеются на то, что их работы будут востребованы на театральной сцене.