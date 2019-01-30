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Учеба | Победителями олимпиады по астрономии стали ученики Губернского лицея

30.01.2019|10:29
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В Пензенской области подвели итоги региональных этапов всероссийских олимпиад по информатике и астрономии.

Работа по информатике включала два этапа по четыре задачи в каждом. «Решить их можно было только с помощью программ, которые и предстояло написать участникам. Из 35 человек с задачей справился только Доспехов Антон, учащийся 11-го класса Губернского лицея», - сообщили в пресс-службе областного минобра.

Грамоты также получили одиннадцатиклассник Александр Тряпицын из гимназии № 44 Пензы, ученик 10-го класса Губернского лицея Глеб Смирнов, десятиклассник Давид Асатуров из пензенской школы с углубленным изучением информатики № 68 и ученик 9-го класса Губернского лицея Лев Горбунков.

Олимпиада по астрономии проходила впервые, в ней приняли участие 44 школьника из областного центра, Кузнецка и Башмакова.

Работа состояла из шести заданий с теоретическими вопросами и практическими задачами. Самые высокие результаты показали одиннадцатиклассник Андрей Аверьянов и десятиклассник Роман Малов из Губернского лицея, где и проходила олимпиада.

Ученики этого учебного заведения, как оказалось, и физику знают на отлично. Среди 9-х классов лучше всех с заданиями справился Михаил Ефремкин, среди 10-х классов - Роман Малов. Первым среди 11-классников стал Александр Тряпицын из гимназии № 44.

Победители и призеры всероссийских олимпиад имеют право льготного зачисления в вуз.

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Гость|30.01.2019 11:10|

А когда Ростелеком подключит к интернету староселов с частного сектора в районе Нахаловки или Шуиста .Полтора км до Дома облправительства.Можно сказать из окна видно.А ИНТЕРНЕТА НОРМАЛЬНОГО НЕТ И НЕ ПРЕДВИДИТСЯ!

Гость|30.01.2019 11:12|

Астроэнтерологи))))

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