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Учеба | В Пензе старшеклассники написали олимпиаду по литературе

29.01.2019|18:33
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Замахнулись на классику и, конечно, о произведениях современных писателей тоже не забыли. Учеников 9, 10, 11-х классов - любителей поэзии и прозы объединил региональный этап олимпиады школьников по литературе.

«Им необходимо указать авторов тех или иных строк, подобрать соответствие предлагаемых строк и авторов, интерпретировать текст или написать текст в заданном жанре.

Ребята могут и должны проявить свой кругозор, заключающийся в знании и биографических фактов, и историко-культурного контекста, и теории литературы», - отметила председатель жюри регионального этапа олимпиады школьников по литературе Анна Тимакова.

Управиться с заданиями школьники были обязаны за пять часов. Всего за парты уселись 77 человек.

«Литература входит в число самых успешных дисциплин в России. Последние три года у нас стабильно были победители-призеры, а в прошлом году наши две участницы стали абсолютными победителями в своих параллелях», - сообщила главный специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области Ольга Дворянская.

«Я выбрала литературу, потому что с детства любила читать, размышлять о прочитанном. И поэтому выбор и не стоял: это был предмет, который мне давался лучше всего, и это был рациональный подход - если математика не дается, биология не дается, значит, мы идем на литературу», - рассказала участница олимпиады Анастасия Сибирева.

Результаты регионального тура будут известны в ближайшие дни. Всероссийский этап олимпиады состоится весной в Калининграде.

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Гость|29.01.2019 20:10|

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