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Учеба | В Пензе завершилась региональная олимпиада по информатике

28.01.2019|18:15
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Еще оставалось время, чтобы обсудить что-то вместе, но совсем скоро каждый был сам за себя. Любой из старшеклассников хотел победить в региональной олимпиаде по информатике - дисциплине трудной, но перспективной. Первый день интеллектуальных состязаний уже пройден. Предстоял заключительный этап.

«Задачи были сложные достаточно, но решаемые и в принципе интересные», - поделился ученик 9-го класса Губернского лицея Лев Горбунков.

Десятиклассник гимназии № 44 Михаил Пименов в первый день участвовал в олимпиаде дистанционно, так как находился в Сочи: он попал в образовательный проект «Сириус» по математике. Но и задания по информатике ему тоже интересно решать.

«В этом году они были необычные, отличались от тех задач, которые обычно предлагаются по программированию», - отметил Михаил.

В прошлом году после многолетнего перерыва одному из участников регионального этапа олимпиады удалось выйти во всероссийский финал. Организаторы надеются, что такого результата кто-то сможет достичь и в 2019-м.

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Гость|28.01.2019 18:59|

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